В понедельник, 1 июля, шесть пригородных районов Гвадалахара (Мексика) засыпало метровым слоем града. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что также резко упала и температура: с 22 до 14 градусов Цельсия.

Власти заявляют, что 200 домов были повреждены, десятки автомобилей были сметены в городе и прилегающих районах. Губернатор штата Энрике Альфаро назвал это невероятным. Местные власти заявили про поваленные деревья и наводнения. В то же время о пострадавших не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Китае взорвался химический завод, а также в Техасе самолет потерпел крушение.