Мексику засыпало градом (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, шесть пригородных районов Гвадалахара (Мексика) засыпало метровым слоем града. Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что также резко упала и температура: с 22 до 14 градусов Цельсия.
Власти заявляют, что 200 домов были повреждены, десятки автомобилей были сметены в городе и прилегающих районах. Губернатор штата Энрике Альфаро назвал это невероятным. Местные власти заявили про поваленные деревья и наводнения. В то же время о пострадавших не сообщали.
Ранее сообщалось, что в Китае взорвался химический завод, а также в Техасе самолет потерпел крушение.
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