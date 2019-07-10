"Опозиційна платформа - За життя" має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату у країні - Юрій Бойко [ Редактировать ]
"Опозиційна платформа - За життя" має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату у країні. Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію на Кіровоградщині. Політик відвідав місцеве підприємство. За його словами, партія має намір підтримати підприємців, зменшивши податкове навантаження, а також підвищити соціальні стандарти, щоб утримати кваліфіковані кадри.
"90 процентов продукции продается на внутреннем рынке, это всегда хорошо и надо таким предприятиям помогать чуть больше, отток кадров является основной проблемой здесь, является проблемой для многих предприятий, надо помочь закрепить кадры, помочь обучать, помочь задержаться здесь, потому что кадры решают все", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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