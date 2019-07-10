Популярная бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками новым снимком. Так, на фото модель позирует в ярко-красном купальнике.

На фотографиях Амбросио позирует в очень открытом купальнике на фоне испанского острова Ибица в Средиземном море.

"Ты невероятная!", "Потрясающая", "Очень красивая фигура" - отметили пользователи в комментариях.

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