Алессандра Амбросио шокировала фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Популярная бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками новым снимком. Так, на фото модель позирует в ярко-красном купальнике.
На фотографиях Амбросио позирует в очень открытом купальнике на фоне испанского острова Ибица в Средиземном море.
"Ты невероятная!", "Потрясающая", "Очень красивая фигура" - отметили пользователи в комментариях.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой долгое время держала в тайне имя возлюбленного. И вот, Соня Киперман поделилась с подписчиками в Instagram счастливым снимком.
Также недавно сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала своим поклонникам милое фото с детьми: Евангелиной и Тильдой.
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