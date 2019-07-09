Известная певица Светлана Лобода, которая недавно нарвалась на жесткую критику от поклонников, показала своим поклонникам милое фото с детьми: Евангелиной и Тильдой. Так, звезда опубликовала снимок в своем Instagram.

Отмечается, что младшую дочь звезда показала впервые, тем самым утолила интерес фанатов к годовалой дочери.

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"Красотульки", "Какие сладкие ножки и Тилечки", "Вот оно счастье", "Какие вы все милые", "Ох и сладкие булочки", "Давайте почаще семейных фото", "Какая прелесть", – восхитились поклонники.

Ранее сообщалось, что Maruv показала округлившейся животик, а также Любовь Успенская шокировала признанием.