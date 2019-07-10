18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой долгое время держала в тайне имя возлюбленного. И вот, поклонники дождались совместного фото пары. Соня Киперман поделилась с подписчиками в Instagram счастливым снимком. Так, на фото темноволосый кудрявый парень влюбленно смотрят друг на друга.

Поклонники сразу же буквально "засыпали" пару лестными комментариями: "Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут", "Какая красивая пара!", "Вы невероятные, любви вам!".

Судя по фото, возлюбленный Сони Мэтт Кэннон, как и сама девушка, живет в Калифорнии.

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