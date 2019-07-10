Лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" не раз показали пример того, как нужно вести диалог и договариваться. Такое мнение в комментарии журналистам выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя решения руководства телеканала NewsOne отменить проведение телемоста между гражданами Украины и России.

Парламентарий считает такое решение мудрым, поскольку таким образом "ни журналисты, ни глава государства не подвергнутся тем нападкам и унижениям, которые мы видели со стороны националистов и радикалов".

"Речь ведь не о телеканалах или свободе слова, а о праве граждан на получение информации. К сожалению, очень скоро мы станем свидетелями того, что без народной дипломатии никто ничего не решит, а инаугурационные обещания президента так и останутся обещаниями, поскольку никаких реальных действий нет", - уверен Василий Нимченко.

В то же время лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже не раз показали пример того, как нужно вести диалог и договариваться, отметил оппозиционный политик.

"Об этом свидетельствуют поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя Политсовета партии Виктора Медведчука в Москву и Санкт-Петербург на переговоры с главой правительства РФ и руководителем "Газпрома" о снижении стоимости газа для Украины и открытии рынка для украинских производителей; визит сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича во французский Сенат с целью заручиться поддержкой в вопросе реализации мирного плана для Донбасса", - напомнил Василий Нимченко.

"Как сказал Виктор Медведчук, он не выполняет ничьи поручения, но является посредником для матерей и жен пленных украинских граждан. Основываясь на базовых нормах Конституции Украины, в частности, статьях 3, 5, 38, 64, согласно которым Украинский народ является единственным учредителем власти, "Оппозиционная платформа - За жизнь" выполняет волю народа. И, как говорит Виктор Медведчук, если мы не сядем за стол переговоров и не увидим там субъектов, а не объектов дискуссии, - подвижек не будет", - добавил парламентарий.