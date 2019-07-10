Про це заявила речниця Держдепу США Морган Ортагус

Туреччина може наразитися на американські санкції через своє остаточне рішення взяти на озброєння російські системи протиракетної оборони С-400.

Про це заявила речниця Держдепу США Морган Ортагус. У Вашингтоні вважають, що постачання ракетних комплексів з РФ становитимуть загрозу та допоможуть Кремлеві послабити НАТО.

Тому, в першу чергу - Сполучені Штати призупинять поставки надсучасних винищувачів F-35 до Анкари. Та попри погрози Туреччина заявляє про незворотність російського контракту і вимагатиме компенсацію в разі виключення з програми F-35.