США можуть ввести санкції проти Туреччини [ Редактировать ]
Туреччина може наразитися на американські санкції через своє остаточне рішення взяти на озброєння російські системи протиракетної оборони С-400.
Про це заявила речниця Держдепу США Морган Ортагус. У Вашингтоні вважають, що постачання ракетних комплексів з РФ становитимуть загрозу та допоможуть Кремлеві послабити НАТО.
Тому, в першу чергу - Сполучені Штати призупинять поставки надсучасних винищувачів F-35 до Анкари. Та попри погрози Туреччина заявляє про незворотність російського контракту і вимагатиме компенсацію в разі виключення з програми F-35.
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