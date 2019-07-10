Зеленский и его команда продолжают делить украинцев - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Феерическое по своему запредельному цинизму заявление Офиса президента о том, что "монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны", свидетельствует: президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Такое заявление сделали в "Оппозиционной платформе - За жизнь".
Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который в 2014-м начинал с риторики "Єдина країна – Единая страна", а закончил слоганами "Армія. Мова. Віра" и делил украинцев на два сорта - в зависимости того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются.
Господину Зеленскому не мешало бы знать, что в демократической стране допускается плюрализм мнений и взглядов. Кроме того, президенту стоило бы изучить и Конституцию Украины, которая гласит, что "никакая идеология не может признаваться государством как обязательная".
Президенту и его команде, повторяющему ошибки режима Порошенко - Парубия стоит об этом помнить, чтобы не повторить печальную судьбу своих "папередників".
по теме
Лидеры "Оппозиционной платформой - За жизнь" провели встречу с премьер-министром России
В ходе встречи обсудили восстановление мира на востоке Украины, газовые контракты, экономические и гуманитарные вопросы, межпартийное сотрудничество
Юрий Бойко сделал заявление о ситуации в 47 избирательном округе
Чем ближе день выборов, тем более грязные технологии используют представители уходящего режима - вплоть до срыва избирательного процесса
Мария Пустовая: призываю всех кандидатов в депутаты по 39 округу уважать закон и своих избирателей
С таким призывом выступила кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №39 Мария Пустовая
Новая социология: в Раду проходят шесть партий
Через 11 дней Украина досрочно изберет Верховную Раду девятого созыва
Недопустимо, когда за участие в международных детских конкурсах платят родители - Андрей Лазуренко
9 июля из болгарского города Несебр вернулся домой вокальный фольклорный коллектив "Веселка"