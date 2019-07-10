Феерическое по своему запредельному цинизму заявление Офиса президента о том, что "монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны", свидетельствует: президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Такое заявление сделали в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который в 2014-м начинал с риторики "Єдина країна – Единая страна", а закончил слоганами "Армія. Мова. Віра" и делил украинцев на два сорта - в зависимости того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются.

Господину Зеленскому не мешало бы знать, что в демократической стране допускается плюрализм мнений и взглядов. Кроме того, президенту стоило бы изучить и Конституцию Украины, которая гласит, что "никакая идеология не может признаваться государством как обязательная".

Президенту и его команде, повторяющему ошибки режима Порошенко - Парубия стоит об этом помнить, чтобы не повторить печальную судьбу своих "папередників".