Необхідні чотири роки, аби Україна досягла рівня економіки Польші і значно скоротила час до вступу в ЄС. Так вважає лідер партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона презентувала стратегічний план під назвою "Треба діяти".

Захід відбувся в столиці за участю членів партії, активістів та громадських діячів. Вони підтримали запропоновану Тимошенко програму, згідно якої - існує 20 кроків на шляху до розвитку економіки та соціальної сфери.

"Сьогоні ми будемо говорити виключно про економічні і соціальні кроки. Після парламентських виборів, наша команда, разом з новим президентом буде рахувати час на години. Година - ось вимір нашої ефективності. Де б ми не були після парлементських виборів, в яких би конфігураціях ми приймали б участь - ми будемо біля нового президента, біля його команди стояти як друзі", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".

"Тут конкретні кроки, покроковий план по кожній галузі - що ми будемо робити і за що ми візьмемося з першого дня нашої роботи у ВР 9 скливання. Ми пропонуємо голосувати людям не за емоції і бренди. А за конкретну програму, чіткі кроки і за людей, які реалізовуватимуть цю програму. Я особисто представлятиму аграрну програму і децентралізацію. Ми говоримо про те, що у нас зараз є можливість створити мільйон робочих місць", - говорить Вадим Івченко, народний депутат, партія "Батьківщина".