Чи отримає Україна військову допомогу від Сполучених Штатів? Відповідь на це, здавалося би, вирішене питання може стати неоднозначною, якщо військовий бюджет США буде заблоковано. Хто або що може стати причиною такого блокування і що це може означати для нас із вами - у Вашингтоні намагався з'ясувати Дмитро Анопченко.

Фінансовий рік починається в штатах не в січні (як у нас), а в жовтні. Часу мало - і конгресмени зараз зайняті складанням головного військового кошторису країни. Документ ще розглядається, але Білий дім вже заявляє - президенту він не подобається. І якщо законодавці бюджет Пентагону приймуть - Дональд Трамп його заблокує.

Такого практично не бувало, щоб Президент погрожував застосувати вето в той момент, коли бюджет ще тільки формується. Попередники Трампа вмовляли, проводили кулуарні переговори, які не ставали надбанням ані преси, ані публіки. Але нинішня адміністрація вирішила погрожувати, а не домовлятися - і опублікувала заяву на 10 сторінок, перераховуючи, чому бюджет поганий і Трамп його все одно "заверне".

Головне, чим незадоволений президент - конгресмени намагаються бюджет "урізати". Трамп просить для військових 750 мільярдів доларів - законодавці пропонують виділити тільки 733. А ще демократи в Конгресі пішли на хитрощі - просто в тексті бюджету хочуть записати, що кошти Пентагону не можна використовувати для будівництва Стіни на кордоні з Мексикою (Трамп зараз це робить, перенаправляючи гроші), і що головнокомандувач в принципі не може відправити війська на цей кордон.

Заодно у проекті бюджету записали і заборону на розміщення балістичних ракет з ядерними боєзарядами на підводних човнах. Бояться, що імпульсивний президент ненароком розв'яже ядерну війну - адміністрація ж вважає такий крок відмінним засобом стримування.

Чому це внутрішня, здавалося б справа, важлива і цікава для України? Справа в тому, що саме в військовому бюджеті Америки традиційно передбачають і кошти для безпекової допомоги Києву, а це як мінімум 250 мільйонів доларів, в тому числі і на летальні озброєння.

У проекті бюджету, запропонованому сенатом, є пункти і про заборону на використання коштів, пов'язаних із окупацією Росією українського Криму, і про обмеження військового співробітництва Вашингтона з Кремлем. Згадуються і "спільні програми для стримування агресії".

І вся ця "політична" і "допоміжна" частина може забуксували - якщо Білий дім і конгрес щодо внутрішніх проблем не домовляться. Тому найближчими тижнями війна за бюджет стане однією з основних тем американської політики і американських новин.