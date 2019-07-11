Лондонский аэропорт "Гатвик" прекратил все полеты и прием авиарейсов в связи с проблемами системы контроля воздушного трафика. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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"По состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву) среды, 10 июля в связи с неполадками систем управления воздушным движением диспетчерских вышек Гатвика рейсы временно приостановлены. В настоящий момент мы вместе с компанией ANS (Air navigation solutions), предоставляющей нам услуги диспетчерского управления воздушным движением, работаем над тем, чтобы исправить неполадки как можно скорее", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проблема возникла в диспетчерской башне.

Аэропорт Гатвик имеет наиболее загруженную взлетно-посадочную полосу в мире, с взлетом или посадкой каждые 80 секунд в часы пик.

Ранее сообщалось, что пилот крупной авиалинии потерял сознание во время полета.