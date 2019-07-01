В крупной авиакомпании произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
Популярная среди украинцев авиакомпания SkyUp в понедельник, 1 июля, уже задержала 18 авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Ряд рейсов 1 июля 2019 года вылетает с задержками. Причина - у двух самолетов были обнаружены неисправности", - говорится в сообщении.
Рейсы, которые задерживаются:
- PQ 671 "Киев (Борисполь) - Катания"
- PQ 672 "Катания - Киев (Борисполь)"
- PQ 4413 "Киев (Борисполь) - Анталия"
- PQ 4414 "Анталия - Киев (Борисполь)"
- PQ 7801 "Киев (Борисполь) - Тиват"
- PQ 7802 "Тиват - Киев (Борисполь)"
- PQ 7109 "Киев (Борисполь) - Шарм–эль–Шейх"
- PQ 7110 "Шарм–эль–Шейх - Киев (Борисполь)"
- PQ 421 "Киев (Борисполь) - Батуми"
- PQ 422 "Батуми - Киев (Борисполь)"
- PQ 3101 "Киев (Борисполь) - Монастир"
- PQ 3102 "Монастир - Киев (Борисполь)"
- PQ 7011 "Киев (Борисполь) - Хургада"
- PQ 7012 "Хургада - Киев (Борисполь)"
- PQ 3121 "Харьков - Монастир"
- PQ 3122 "Монастир - Харьков"
- PQ 434 "Тбилиси - Киев (Борисполь)"
- PQ 433 "Киев (Борисполь) -Тбилиси"
Также в авиакомпании отметили, что в случае новых задержек, пассажирам сообщат максимально оперативно.
Ранее сообщалось, что популярные авиакомпании закроют рейсы в Украину.
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