В столичном аэропорту на девушку упал шкаф [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, в Киеве в аэропорту "Жуляны" сотрудники перевозили шкаф, который во время перевозки упал на девушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая пострадавшей.
Шкаф был плохо закреплен на тележке и во время перевозки упал на проходившую мимо девушку.
Очевидцы говорят, что инцидент произошел в 10 утра. Девушка, на которую упал шкаф, получила два открытых перелома пальцев на ногах.
Ранее сообщалось, что под Харьковом поезд переехал мужчину.
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