В среду, 10 июля, в Киеве в аэропорту "Жуляны" сотрудники перевозили шкаф, который во время перевозки упал на девушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая пострадавшей.

Шкаф был плохо закреплен на тележке и во время перевозки упал на проходившую мимо девушку.

Очевидцы говорят, что инцидент произошел в 10 утра. Девушка, на которую упал шкаф, получила два открытых перелома пальцев на ногах.

Ранее сообщалось, что под Харьковом поезд переехал мужчину.