Ні рубля, ні літра горілки. Віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відкидає звинувачення щодо фінансування своєї політичної партії "Ліга Півночі" Росією.

Про це раніше написало видання Buzzfeed. За його даними правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів перед виборами до Європарламенту.

Портал оприлюднив розшифровку аудіозапису зустрічі, що торік у жовтні відбулася в московському готелі. Самого Сальвіні на переговорах не було.

Ішлося про продаж російської нафти італійській компанії за зниженими цінами. Різницю - 65 мільйонів доларів - нібито планували використати на просування партії.