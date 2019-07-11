Прикарпаття потерпає від масової навали іспанських слимаків. Руді паразити атакують городи, знищуючи усе на своєму шляху. Звідки взялися шкідники? І як з ними боротися? - розкажуть мої колеги.

Іспанські слимаки мають довжину до ста двадцяти міліметрів, але трапляються серед них і справжні гіганти. Вдень їх не видно, ховаються під листям. Зі схованок вилазять тільки ввечері - й одразу накидаються на городину.

Дарія Дмитрівна показує свої клумби. Каже - щоранку визбирує по кілька десятків рудих слимаків. А вже наступного дня вони з'являються знову. Не може позбутися слизьких шкідників і її сусідка. Каже, вперше вони з'явились на подвір'ї торік. І з'їли практично все, що росло на городі.

"Посіяла морку, петрушку, вони з'їли ще лиш показались листочки. З'їли і всьо. Навіть бузину тако їдять. Навіть з кропиви листя їдять. Я ще такого не виділа. Якби я то була не збирала, то це все би було вкрито слимаками", - говорить Анна Ільківна Дерен, жителька Угорників.

Звідки руді слимаки взялися на Прикарпатті - точно невідомо. Фахівці припускають їх могли завезти з Європи разом з декоративними рослинами або саджанцями. Іспанські слимаки справжні ненажери. Їдять майже все, навіть рештки тварин.

"Це багатоїдні шкідники, які поїдають не тільки сількогосподарскі культури, вони поїдають бур'яни, можуть знищити їх велика чисельність знищити повністю врожай. Цей слимак є більш агресивний", - говорить Любов Іванюк, державна фітосанітарна інспекторка головного управління Держпродспоживслужби.

А ще ці молюски дуже швидко розмножуються. Одна самка може відкласти до чотирьохсот яєць. Нашестю слимаків посприяла і погода адже вони люблять вологу. Відкладати боротьбу з цими шкідниками фахівці не радять.

"Найефективніші методи боротьби агротехнічні і механічні. Тобто збирати, міжрядний обробіток, обробіток поверхневого шару грунту, скошування рослиності. Ті місця де найбільше скупчення меленим сульфатом, піском із тютюновим пилом. Можна вапном", - говорить Любов Іванюк, державна фітосанітарна інспекторка головного управління Держпродспоживслужби.

А ще іспанські слимаки полюбляють пиво. Тож експерти пропонують його використовувати як приманку. Якщо ввечері залишити посудину з хмільним напоєм на подвір'ї, то вранці можна збирати врожай молюсків.