Популярная авиакомпания намерена закрыть базы [ Редактировать ]
Популярная авиакомпания Ryanair Holdings Plc, намерена закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер в связи с"серьезными трудностями" из-за задержек с поставками новых Boeing 737MAX планируют зимой 2019 года или летом 2020 года сократить количество или закрыть базы.
Отмечается, что Ryanair должна была получить 50 лайнеров Boeing 737MAX в конце 2019 года и в начале 2020 года.
Акции Ryanair на торгах в Дублине в четверг теряют в цене 1,8%.
Ранее сообщалось, что в Киеве закроют аэропорт.
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