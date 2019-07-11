Популярная авиакомпания Ryanair Holdings Plc, намерена закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер в связи с"серьезными трудностями" из-за задержек с поставками новых Boeing 737MAX планируют зимой 2019 года или летом 2020 года сократить количество или закрыть базы.

Отмечается, что Ryanair должна была получить 50 лайнеров Boeing 737MAX в конце 2019 года и в начале 2020 года.

Акции Ryanair на торгах в Дублине в четверг теряют в цене 1,8%.

Ранее сообщалось, что в Киеве закроют аэропорт.