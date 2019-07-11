У цьому ж 18-му окрузі кандидат балотується разом зі скандальним екс-бенефіціаром "ЕРДЕ Банку" і його повним тезкою Демчаком Русланом Євгеновичем.



Кандидат у народні депутати по 18-му одномандатному округу (Вінниця) Демчак Руслан Дмитрович повідомив про незаконне скасування ЦВК його реєстрації як кандидата в народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це він повідомив у коментарі для місцевих ЗМІ.

Журналісти відзначили, що в цьому ж окрузі він балотується разом зі скандальним екс-бенефіціаром "ЕРДЕ Банку" і його повним тезкою Демчаком Русланом Євгеновичем.

Згідно з документами, переданими кандидатом, 5 липня з ним зв'язався член Центральної виборчої комісії Ольга Лотюк, яка повідомила про отримання ЦВК від його імені нотаріально посвідченої заяви про відмову балотуватися по одномандатному виборчому округу №18.

Незважаючи на повідомлення Руслана Демчака про те, що подібного роду заяви ним ніколи не подавалися, 8 липня йому стало відомо про рішення щодо скасування його реєстрації як кандидата в народні депутати, яке прийняли на засіданні ЦВК.

На даний момент, Русланом Демчаком подані відповідні пояснення в ЦВК, а також заява у Ладижинське відділення поліції ОП Бершадського ОП ГУНП у Вінницькій області за фактом підробки документів і їх подачі від його імені.

Як зазначає сам Демчак, новину про подачу фіктивної заяви, йому повідомила член ЦВК, яка призначена за квотою "Блоку Петра Порошенка", а його конкурент по округу - Руслан Демчак є чинним народним депутатом від партії БПП.

За повідомленнями ЗМІ, рішеннями Голосіївського районного суду міста Києва у 2013 і 2014 роках були зафіксовані факти здійснення банкіром Демчаком Русланом Євгеновичем кримінальних правопорушень. А саме підробки офіційного документа і його використання для отримання прибутку в 100 млн грн, а також ухилення від сплати податків в розмірі понад 15 млн грн. Сплативши податки до винесення вироку, Демчак був звільнений від кримінальної відповідальності в липні 2014-го, а в листопаді 2014 року обраний до парламенту від БПП.