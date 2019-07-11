Екс-начальника Волинської митниці оголосили в розшук. Його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили у прокуратурі Київської області. Відомо, що керівник митниці та його підлеглі - за хабарі організовували вільний проїзд через кордон. Зокрема, у 2017 році через Волинську митницю з Польщі ввезли спецтехніку для ремонту доріг.

А щоб ухилитися від сплати податків, митники оформили і її вивезення. Насправді ж техніка залишилася в Україні. Як наслідок - державі завдано збитків на 300 тисяч гривень. Крім того, екс-очільника митниці підозрюють у стеженні за підлеглим - начальником одного з митних постів та його родиною.