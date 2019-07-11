Хабарництво та зловживання службовим становищем: екс-начальника Волинської митниці оголосили в розшук [ Редактировать ]
Екс-начальника Волинської митниці оголосили в розшук. Його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем.
Про це повідомили у прокуратурі Київської області. Відомо, що керівник митниці та його підлеглі - за хабарі організовували вільний проїзд через кордон. Зокрема, у 2017 році через Волинську митницю з Польщі ввезли спецтехніку для ремонту доріг.
А щоб ухилитися від сплати податків, митники оформили і її вивезення. Насправді ж техніка залишилася в Україні. Як наслідок - державі завдано збитків на 300 тисяч гривень. Крім того, екс-очільника митниці підозрюють у стеженні за підлеглим - начальником одного з митних постів та його родиною.
по теме
У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет
Постраждали одинадцять людей. Аварія сталася рано вранці. Водій зізнався, що заснув за кермом. Він був тверезий
Хабарництво у Нацполіції: слідчих спіймали на гарячому
На хабарі 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства
Хабарництво у Нацполіції: слідчих спіймали на гарячому
На хабарі 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства
Польща запровадить нову міграційну політику
Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації
Польща запровадить нову міграційну політику
Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації