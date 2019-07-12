На Донбасі внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань загинув мирний житель. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Напередодні ворог з артилерії поцілив населений пункт Чермалик - снаряд упав просто на подвір'я приватного будинку.

Поранення отримав громадянин України 1970 року народження. Військові медики Об'єднаних сил надали йому медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Утім, від одержаних травм чоловік помер.