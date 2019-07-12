Поновити діалог між Києвом і Москвою - важливо для економік обох країн. На цьому наголосив співголова "Опозиційної платформи за життя" Юрій Бойко під час робочого візиту до Москви. За його словами, взаємне скасування санкцій допоможе повернути втрачені робочі місця.

"Мы обсудили с вами и вы дали зеленый свет на одностороннее снятие санкций с некоторых товаров, которые попали под взаимные санкции. И санкции на поставки этих товаров на российский рынок привели к тому, что были остановлены предприятия и наши люди потеряли рабочие места", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".