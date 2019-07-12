В России авто "улетело" в реку: погибли много детей [ Редактировать ]
В России автомобиль УАЗ "улетел" в реку. В результате происшествия погибли 10 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
"В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организована работа оперативного штаба МЧС России.
В свою очередь Mash сообщает, что во время происшествия на реке Шуй утонуло две семьи.
Также стали известны имена некоторых погибших детей: Арлана (8 класс), Алаш (5 класс) и Кидерек (4 года) Хомушку. Еще одна девочка - Урана (1 класс).
Личности двух оставшихся детей (оба младше четырех лет) устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре пьяная девушка спровоцировала ДТП.
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