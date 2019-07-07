В жутком ДТП погибли семь человек Фото: Pixabay

В США на скоростной трассе в округе Франклин внедорожник выехал на встречную полосу движения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Известно, что в результате ДТП погибли не менее семи человек, еще трое получили ранения.

Внедорожник, в котором находились шесть человек, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с фургоном. Последний в свою очередь врезался после этого в третий автомобиль.

По словам полиции, находившиеся в фургоне три пассажира и водитель погибли. Жертвами аварии также стали три человека во внедорожнике, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяная девушка спровоцировала ДТП.