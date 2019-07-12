Зірка італійського кіно повернеться на екрани [ Редактировать ]
Софі Лорен повертається в кіно. Знана італійська акторка отримала головну роль в екранізації книги Ромена Гарі "Все життя попереду". Вона зіграє жінку, яка пережила Голокост.
Це буде перший фільм 84-річної зірки за останні десять років. За постановку відповідає син Софі Лорен - Едуардо Понті. Знімання вже стартувало в Італії. Прем'єра стрічки відбудеться наступного року.
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Софі Лорен повернеться до кіно
Софі Лорен повертається в кіно. Знана італійська акторка отримала головну роль в екранізації книги Ромена Гарі "Все життя попереду". Вона зіграє жінку, яка пережила Голокост