За 10 дней до внеочередных выборов в Верховную Раду в рейтингах лидирует партия "Слуга народа". "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на втором месте, Европейская солидарность на третьем, ВО "Батьківщина" - на четвертом.



Такие данные приводятся в социологическом исследовании Фонда Инновационных Проектов.



Если бы выборы были проведены в ближайшее воскресенье, то 41,9% респондентов из тех, кто планирует голосовать и уже определились с выбором, отдали бы голоса за партию "Слуга народа".



На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую готовы отдать голоса 15,3% избирателей.



Партия "Европейская солидарность" набирает 7,9%, ВО "Батьківщина" - 7,2%.



Далее следуют партия "Голос" Вакарчука - 4,8%, Радикальная партия Ляшко - 4,3%, "Гражданская позиция" Гриценко - 3,7, "Украинская стратегия" Гройсмана - 3,6%.



Опрос был проведен с 5 по 9 июля 2019 года на всех территориях Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего методом индивидуального интервью опрошено 1201 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.