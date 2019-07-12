Ушел из жизни известный актер [ Редактировать ]
На 50-году жизни ушел из жизни известный актер и режиссер Олег Дмитриев. Об этом сообщается на странице в Facebook Малого драматического театра.
"Мы с прискорбием сообщаем, что ушел из жизни актер, режиссер и педагог нашего театра Олег Дмитриев. О месте и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно", - говорится в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что на 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс.
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