На 50-году жизни ушел из жизни известный актер и режиссер Олег Дмитриев. Об этом сообщается на странице в Facebook Малого драматического театра.

"Мы с прискорбием сообщаем, что ушел из жизни актер, режиссер и педагог нашего театра Олег Дмитриев. О месте и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно", - говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что на 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс.