На 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс. Известно, что на момент смерти мужчина находился у себя дома. Об этом сообщает The Guardian.

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Врачи пытались оказать экстренную помощь, однако, проблемы с сердцем, которые были у актера, не поддавались лечению.

Подробности смерти Майкла Слеггса пока не раскрываются. Однако известно, что еще в мае врачи прогнозировали молодому человеку скорую кончину.

В ситкоме "Эта страна" актер исполнил роль назойливого соседа главных героев. Согласно сюжету, герою была диагностирована последняя стадия рака.

Ранее сообщалось, что умер актер из фильма "Люди в черном".