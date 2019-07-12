Мы, сотрудники телеканала "112 Украина", просим правоохранительные органы защитить нас от произвола национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить нас отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

Пять лет украинская власть вела и ведет системную и ожесточенную борьбу против свободы слова. Телеканал "Интер" был подожжен, а журналистка Зорина получила тяжелую травму. Независимые журналисты и блогеры подвергались запугиваниям и преследованиям. Правоохранители демонстративно проигнорировали избиение корреспондентки NewsОne Дарьи Билеры во время прямого эфира возле ГПУ, которое произошло на их глазах.

Казалось, со сменой власти в стране придут долгожданные изменения. Однако их пока не видно. Новый президент, как и старый, продолжает нагнетать истерию вокруг неугодных ему СМИ, что подстегивает радикальные группировки совершать незаконные акции против журналистов. Несколько недель назад во время исполнения своих профессиональных обязанностей на Майдане Независимости в Киеве радикалами на глазах у полиции был избит журналист издания "Страна.ua" Владислав Бовтрук. Реакции правоохранителей общество так и не увидело.

На днях жертвой национал-радикальных сил стал телеканал NewsОne. Травля канала и журналистов началась из-за редакционной политики медиа. Радикалы устроили пикет, во время которого разрисовали здание телеканала, избили освещавшего митинг журналиста издания "Страна.ua" Кирилла Малышева. Уже несколько дней в адрес руководства телеканала и работающих там журналистов приходят анонимные угрозы физической расправы, а некоторые народные депутаты открыто заявляют, что всех журналистов NewsОne надо избить, а канал сжечь. Реакции правоохранителей на эти незаконные действия радикальных группировок и их политических покровителей общество так и не дождалось.

Как не дождались мы и реакции президента, который является гарантом прав и свобод граждан.

Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны некоторых высших чинов в правоохранительных органах, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов – все агрессивнее.

13 июля радикальные организации намерены провести митинг у здания телеканала "112 Украина". Организатор акции, известный националист и экс-член "Правого сектора" Сергей Стерненко анонсирует, что митинговать радикалы будут из-за редакционной политики телеканала. Сотрудникам канала уже начали приходить "рекомендации" не появляться на рабочем месте под угрозой физического насилия.

Если раньше власть в отношении независимых СМИ действовала путем проверок и угроз запрета деятельности, то в последние недели идет откровенное запугивание и физическое насилие. Традиционно, для этого власть использует "ручных" национал-радикалов.

Пока политические лидеры пиарятся и ведут борьбу за голоса избирателей, органы власти, призванные защищать журналистские права, им подыгрывают.

Отсутствие внятной, своевременной и жесткой реакции международного сообщества создает у правых радикалов не ложное представление об обладании монополии на насилие и собственной безнаказанности. Вопрос в том, что подогреваемая ими ненависть в отношении любого рода инакомыслия рано или поздно, но неизбежно выльется в прямое преследование несогласных с ними людей, несовместимое с положениями в правах человека в начале третьего тысячелетия.

Команда "112 Украина" требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы просим министра внутренних дел Арсена Авакова и руководство Нацполиции выполнять свои обязанности и защитить телеканал от любых незаконных действий, пресечь разгул бандитизма в отношении журналистов. Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова. Благодарим каждого телезрителя и интернет-пользователя за слова поддержки и небезразличность к сотрудникам телеканала.

"112 Украина" будет дальше бороться за свободу слова и права телезрителей получать полную и объективную информацию. Как мы делали все эти годы, за что были награждены большой зрительской аудиторией по всей стране.

Никакие политики или радикалы не могут влиять на редакционную политику независимых СМИ. Если Украина – это демократическая страна, это стоит защищать.