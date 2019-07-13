Трагедия под Ривне: при взрыве погибли дети Фото: Pixabay

В субботу, 13 июля, под Ривне случилась трагедия. В поселке Смига , в подсобном помещении хозяйства 59-летнего местного жителя прогремел взрыв.

Известно, что в результате инцидента погибли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Погибшими оказалась внуки мужчины, проживавшего в доме напротив.

Сообщается, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа.