Трагедия под Ривне: при взрыве погибли дети [ Редактировать ]
В субботу, 13 июля, под Ривне случилась трагедия. В поселке Смига , в подсобном помещении хозяйства 59-летнего местного жителя прогремел взрыв.
Известно, что в результате инцидента погибли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. Погибшими оказалась внуки мужчины, проживавшего в доме напротив.
Сообщается, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа.
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