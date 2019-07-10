В центре Луганска прогремел взрыв [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, в центре Луганска, в районе Центрального рынка по улице Магнитогорской, прогремел взрыв в нежилом доме. Об этом сообщают местные ресурсы.
Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа.
Отмечается, что взрыв не спровоцировал возгорание.
Ранее мы писали о том, что в Луганской области экстренно эвакуировали людей. Читайте также о том, что ураган в Херсоне повалил около 50 деревьев. А в Китае из-за жуткой стихии эвакуировали 45 тысяч человек.
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