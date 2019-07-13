Знизити високі тарифи на житлово-комунальні послуги, - сме з такими вимогами сьогодні на акцію протесту вийшли обурені люди в селі Димері на Київщині.

За їхніми словами, нині вони не просто неспроможні оплачувати комуналку, а навіть погасити вже існуючі борги. Тож переконані - уже з початком нового опалювального сезону змушені будуть замерзати в холодних будинках.

Про свої проблеми вони розказали народному депутату, обраному за їхнім округом.

"Найбільша проблема всієї Київщини - це тарифна політика. Сьогодні люди просто не витягують ці умови, які сьогодні є. Тепла вода, вода - подача, газ, світло. Є люди, які мають субсидії - у них проблема в оформленні самих субсидій. Більшість людей, які не підпадають під субсидії, вони все рівно не витягують - побутові якісь проблеми. У принципі, тарифи сьогодні - проблема "номер один", - наголосив Ярослав Москаленко, народний депутат, само висуванець.