В субботу, 13 июля, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал нападение на здание телеканала "112 Украина", передает "РБК-Украина".

Известно, что дипломат осудил обстрел из гранатометов и выразил мысль о том, что такой инцидент - недопустим.

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", - сказал Дезир.

Также он призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что нападение на офис "112 Украина" правоохранители признали терактом, а также в сети появилось видео момента обстрела.