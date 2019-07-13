В субботу, 13 июля, в Киеве на улице Дегтяревской неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала "112 Украина".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обстрела телеканала.

На видео видно, как после взрыва сыпется фасад здания и срабатывает сигнализация в припаркованных поблизости машинах.

Напомним, в Киеве на улице Дегтяревской неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала "112 Украина". Известно, что это происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт