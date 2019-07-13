Обстрел "112 Украина": в сети появилось видео момента нападения [ Редактировать ]
В субботу, 13 июля, в Киеве на улице Дегтяревской неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала "112 Украина".
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обстрела телеканала.
На видео видно, как после взрыва сыпется фасад здания и срабатывает сигнализация в припаркованных поблизости машинах.
Напомним, в Киеве на улице Дегтяревской неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала "112 Украина". Известно, что это происшествие правоохранители квалифицировали как террористический акт
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