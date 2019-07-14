В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами [ Редактировать ]
В субботу, 13 июля, в Харькове во время движения произошел пожар в маршрутке. Пассажиры в транспорте были эвакуированы, передает "УНН".
Так, в 13:50 к спасателям поступил звонок от водителя маршрутки о том, что во время ее движения произошел пожар. Инцидент произошел на улице Куриловской.
По прибытию на место происшествия было установлено, что в салоне маршрутки пассажиров нет: все они, как и водитель, находились на улице.
"Площадь пожара по приезду была где-то около 10 кв. метров. И уже в 14:07 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал и никто не погиб", - проинформировал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, предварительная причина пожара - короткое возгорание электропроводки.
"От водителя известно, что когда он увидел дым, он уже был... возле водителя и стал поступать в салон. Водитель остановился, выпустил всех пассажиров. Сам вышел, сразу же позвонил по номеру "101", а дальше эвакуировал пассажиров", - рассказал представитель.
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