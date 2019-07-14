В воскресенье, 14 июля, в Киеве на улице Борщаговская подожгли автобус. Об этом сообщает "Информатор".

По данным ГСЧС, пожар начался со стороны передней двери. Очевидцы сообщают, что видели рядом мужчину, кричавшего на спасателей, чтобы они не тушили.

На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа. Чтобы потушить пожар, полицейским пришлось на некоторое время перекрыть движение на данном участке улицы Борщаговская.

Сгоревший автобус принадлежал частному лицу. На данный момент правоохранители устанавливают личность владельца.

Фото: "Информатор"

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