Уже с понедельника, 15 июля, станции "Нивки" и "Ипподром" киевского метрополитена начинают работать без жетонов. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро.

"Этот день настал - первые 2 вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - сообщает пресс-служба.

Однако, ранее купленные жетоны можно будет использовать в других вестибюлях данных станций и всех остальных. Полностью жетон буде выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 июля, в киевском метро на синей ветке произошло ЧП, в результате которого закрыли 5 станций, движение поездов организовано от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь".