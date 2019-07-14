В воскресенье, 14 июля, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошло ДТП. В аварии столкнулись Daewoo и Changhe Idea. Известно, что вследствие происшествия пострадали четыре человека, двое из них - дети, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, Changhe Idea ехал по Запорожскому шоссе, а Daewoo поворачивал со стороны жилмассива Сокол. Changhe Idea перевернулся в воздухе.

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В салоне автомобиля находились 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. С места аварии их госпитализировали в детскую областную больницу на Космической. Известно, что состояние детей не критичное, однако мальчик пострадал сильнее. Предварительно, у него гематома головы и разбита губа, а у девочки повреждено плечо и бедро.

Травмы получил и отец детей, находившийся в салоне Changhe Idea. У мужчины диагностировали ушиб колена. Медики также сообщили, что пострадавшему потребуется наложить несколько швов на лицо и ухо. Водитель Daewoo также пострадал: с травмой ребра его госпитализировали в клиническую больницу №16.

Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на место следователя по ДТП. Движение транспорта на этом участке затруднено, а потому водителям лучше выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло жуткое ДТП, а также столичная маршрутка "влетела" в фуру.