В пятницу, 12 июля, в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной случилась жуткая авария. ДТП произошло с участием Audi и BMW, которые столкнулись на большой скорости. Вследствие ДТП пострадал человек, его госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, оба автомобиля полностью разбиты. Водитель BMW не пострадал, так как в салоне авто сработали подушки безопасности. Данных о состоянии водителя Audi нет.

Фото: Информатор

Детали аварии правоохранители предпочли оставить в секрете. Известно, что в ДТП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве прицеп раздробил голову водителю, а также под Днепром в ДТП столкнулись две фуры.