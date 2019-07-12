Жуткое ДТП в Киеве: столкнулись BMW и Audi (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной случилась жуткая авария. ДТП произошло с участием Audi и BMW, которые столкнулись на большой скорости. Вследствие ДТП пострадал человек, его госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации, оба автомобиля полностью разбиты. Водитель BMW не пострадал, так как в салоне авто сработали подушки безопасности. Данных о состоянии водителя Audi нет.
Фото: Информатор
Детали аварии правоохранители предпочли оставить в секрете. Известно, что в ДТП пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве прицеп раздробил голову водителю, а также под Днепром в ДТП столкнулись две фуры.
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