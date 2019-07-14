На николаевском вокзале нашли труп младенца [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 июля, на автовокзале в Ингульском районе Николаева обнаружили жуткую находку. Отмечается, что в контейнере для мусора нашли пакет с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Николаевской области.
Известно, что на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на 12-ой платформе междугородного автовокзала нашли труп ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает роженицу. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Ривне во время взрыва погибли дети, а также под Киевом мужчина пытался подорвать дочь.
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