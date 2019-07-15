У Єгипті відкрили для відвідувачів дві стародавні піраміди [ Редактировать ]
Дві стародавні піраміди - відкрили для відвідувачів у Єгипті. Одна з них - неправильної форми - їй понад чотири тисячі років. Розташовані споруди за 40 кілометрів на південь від Каїра.
Всередині усипальниць збереглися саркофаги із цегли, каменю та дерева, деякі - з муміями. Для туристів піраміди відкрили вперше за півстоліття.
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