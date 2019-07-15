Землетрус магнітудою 7 і 3 сколихнув Молуккські острови в Індонезії. Добряче струсонуло тамтешнє найбільше місто - Тернате. Підземні поштовхи спричинили паніку серед місцевих жителів - люди масово вибігали з будинків на вулицю.

Хоча сейсмологи заявили: ризику цунамі немає, жителі прибережних районів почали виїжджати вглиб островІв. Постраждалих немає, однак кілька осель частково обвалилися.