Молуккські острови в Індонезії сколихнув потужний землетрус [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 7 і 3 сколихнув Молуккські острови в Індонезії. Добряче струсонуло тамтешнє найбільше місто - Тернате. Підземні поштовхи спричинили паніку серед місцевих жителів - люди масово вибігали з будинків на вулицю.
Хоча сейсмологи заявили: ризику цунамі немає, жителі прибережних районів почали виїжджати вглиб островІв. Постраждалих немає, однак кілька осель частково обвалилися.
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