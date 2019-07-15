На Сумщині впав гелікоптер-обприскувач полів [ Редактировать ]
На Сумщині впав гелікоптер МІ-2, який обприскував поля. Пілот загинув. Трагедія сталася поблизу селища Яблучне Великописарівського району, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі - з'ясовують.
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