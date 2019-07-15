На Волині місцевих жителів обурив ремонт траси. Людей не задовольняє його якість. Кажуть, асфальт кладуть просто на пісок. Так, що його без зусиль можна підняти руками. Чи перероблять шляховики недбало виконану роботу - з'ясовували наші кореспонденти.

"Ну, о наскільки днів воно. Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться що вона робить".

Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані - тут порушена технологія ремонту.

"Дирку показують: два дні назад ложили його. Вичищений пісок, видути і залити смолою гарячою, щоб асфальт прилипав, а воно просто на пісок положене".

Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітально трасу не лагодили років 30. Ями подекуди по коліно. За кілька кілометрів звідси Білорусь. А вщент зруйнований шлях єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники.

"Ходило десь 5-6 маршруток. Сьогодні рано, в обід і ввечері. Тому є проблема", - говорить Іван Хомич, житель села Гута.

Люди бояться опинитися у блокаді. Адже такого латання ям, - скаржаться - надовго не вистачить.

"На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт дороги", - говорить Анатолій Луцик, житель села Гута.

Дорога ця державна, хоча і місцевого значення. В ОТГ кажуть, не мали права її ремонтувати. Чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали майже півтора мільйона гривень.

"Прифронтова дорога по суті. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилась, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будем співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будем із власних коштів надамо на цей ремонт", - говорить Валерій Свіржевський, голова Заболотівської ОТГ.

Ремонт робила приватна ковельська фірма. Більш ніж півкілометра якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус.

"Те, що ми робим там, ми робим полностью по технології. Для того, щоб зробити гарно, так як в Заболотті кусочек, на тих чотири кілометра треба примєрно 15 мільйонів гривень", - говорить Ігор Пець, голова правління Ковельського ШБУ-63.

Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники.

"Роботи зроблені. Вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туда. Щодо відрізків місць, де можна підірвати асфальт, я особисто сьогодні не бачив", - говорить Віктор Довгополюк, в.о. директора департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА.

Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру. Але сподіваються, що решту ям - залатають якісно.