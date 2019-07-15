У швидке розслідування обстрілу каналу "112 Україна" не вірить співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранотомета. Ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею "теракт".

Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016 підпалили офіс Служби інформації телеканалу "Інтер". Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Проте майже три роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані.

"Они боятся, что выйдут на своих же представителей все эти террористические акты. Я не верю в справедливость правосудия, потому что сегодняшняя власть демонстрирует свою бесхребетность в борьбе с националистами. И одновременно, жестко преследует политических оппозиционеров. Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться. На самом деле, предыдущая власть "раскочегарила" националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справится. И этот антинародный гнусный террористический акт видит весь мир. Считаем, что правительство, власть - должны немедленно расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".