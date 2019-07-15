Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко не вірить у швидке розслідування обстрілу каналу "112 Україна" [ Редактировать ]
У швидке розслідування обстрілу каналу "112 Україна" не вірить співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранотомета. Ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею "теракт".
Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016 підпалили офіс Служби інформації телеканалу "Інтер". Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Проте майже три роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані.
"Они боятся, что выйдут на своих же представителей все эти террористические акты. Я не верю в справедливость правосудия, потому что сегодняшняя власть демонстрирует свою бесхребетность в борьбе с националистами. И одновременно, жестко преследует политических оппозиционеров. Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться. На самом деле, предыдущая власть "раскочегарила" националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справится. И этот антинародный гнусный террористический акт видит весь мир. Считаем, что правительство, власть - должны немедленно расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликає покарати винних у обстрілі каналу "112 Україна"
У швидке розслідування обстрілу каналу "112 Україна" не вірить співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко
Напади на українські медіа псують репутацію держави на міжнародній арені - Юрій Бойко
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко відзначив неефективність роботи правоохоронних органів
Юрий Бойко: натворивший много бед парламент, наконец, уходит в прошлое
Парламент войны и нищеты уходит в прошлое - новый созыв Верховной Рады должен исправить его ошибки
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав спростити проходження митниці та кордону
Як повернути покупців із Донбасу на харківський ринок Барабашово та спростити митні процедури, про це запитували сьогодні співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка в Харкові
Юрий Бойко: бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это поступления в бюджет
Бесперебойная работа газотранспортной системы Украины - это не только газ, это и рабочие места и поступления в бюджет
Зниження ціни на газ призведе до здешевлення комунальних тарифів та багатьох товарів - Юрій Бойко
Зниження ціни на газ на чверть - призведе до здешевшання комунальних тарифів і багатьох товарів. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко під час поїздки до Москви.