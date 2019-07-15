Аварія на каруселі в Індії: загинули люди [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, ще 28 постраждали внаслідок аварії на каруселі в індійському парку розваг. Трагедія сталася в штаті Гуджарат. Гойдалка-маятник несподівано завалилася рАзом з відпочивальниками. Усі постраждалі та жертви - молоді люди. Що призвело до смертельної аварії - з'ясовують.
"Атракціон розрахований на 32 людей, на ньому катався 31 відвідувач. Двоє - загинули на місці, решту негайно доправили до найближчої лікарні", - говорить Прадіпсінх Жадея, міністр внутрішніх справ штату Гуджарат.
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