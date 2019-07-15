Ани Лорак окончательно разочаровала фанатов (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак стала все реже делиться с фанатами новыми снимками и моментами из жизни. Однако, новый кадр, по словам подписчиков, окончательно их разочаровал.
Как написали поклонники в комментариях под снимком, перед тем Лорак исчезла из Instagram, не публиковав фото около недели. На новом фото звезда позирует в белую майку и рваных джинсах, а образ дополнен сумкой на ярком ремешке с надписью и черными кроссовками.
"Что за ужасная обувь?", "Это ваш худший образ", "К чему эти очки", - писали подписчики под фото.
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