Популярная певица Ани Лорак стала все реже делиться с фанатами новыми снимками и моментами из жизни. Однако, новый кадр, по словам подписчиков, окончательно их разочаровал.

Как написали поклонники в комментариях под снимком, перед тем Лорак исчезла из Instagram, не публиковав фото около недели. На новом фото звезда позирует в белую майку и рваных джинсах, а образ дополнен сумкой на ярком ремешке с надписью и черными кроссовками.

"Что за ужасная обувь?", "Это ваш худший образ", "К чему эти очки", - писали подписчики под фото.

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