Муж Наташи Королевой отреагировал на фото обнаженной жены [ Редактировать ]
Муж популярной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко отреагировал на снимок обнаженной жены. Так, на днях звезда опубликовала в Instagram фото похожее на снимок Лободы.
Таким образом певица отреагировала на ссору Светланы и американского блогера, которая обвинила артистку в краже своего фото. Королева призвала "девчонок не ссориться".
"Как то летом,на рассвете, заглянул в чужой балкон.Там смуглянка-киевлянка... ну,.....вы знаете потом- реальная история о том,как я познакомился со своей женой. Ты прекрасна,моя ,в одежде и без,в гриме и в отсутствии. Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно - 45 - баба - ЙОГАдка опять!", - написал муж Куролевой в Instagram.
Напомним, известная артистка Наташа Королева опубликовала провокационное фото в популярной социальной сети.
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