В понедельник, 24 июня, популярная артистка Ани Лорак анонсировала выход своего нового клипа - "Я в любви". Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

Видео получилось очень нежным и милым. На кадрах певица с пионами в руках позирует в авто.

"25/06 Я в любви", - подписала видео Лорак.

Поклонники оценили новой пост артистки и пишут в комментариях комплименты.

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