Ани Лорак призналась в любви (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 июня, популярная артистка Ани Лорак анонсировала выход своего нового клипа - "Я в любви". Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.
Видео получилось очень нежным и милым. На кадрах певица с пионами в руках позирует в авто.
"25/06 Я в любви", - подписала видео Лорак.
Поклонники оценили новой пост артистки и пишут в комментариях комплименты.
Ранее Ани Лорак удивила новым фото. А Нюша шокировала дерзким образом.
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