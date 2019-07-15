Потужний шторм у Греції затопив оселі та дороги [ Редактировать ]
Від повеней потерпає і західне узбережжя Греції. Там пронісся потужний шторм. Для регіону це незвичне явище, влітку там зазвичай спекотно та сухо. Нині ж, після злив, затопило оселі й дороги. Кілька десятків місцевих жителів - евакуювали. Вода подекуди піднялася на два з половиною метри.
"Усі підвали затопило. Сусідську машину віднесло водою - невідомо куди. А моя пропливла кілька метрів, доки не врізалась в іншу автівку. Думаю, ремонтувати їх тепер уже немає сенсу", - говорить Константінос Лоїс, місцевий житель.
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