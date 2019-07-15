Останки 70-летнего голливудского актера Чарльза Левина, который пропал на прошлой неделе, а также его мопса нашли в Орегоне. Об этом пишет CNN.

Мужчина занимался переездом, когда пропал без вести на прошлой неделе. Сын Левина в Лос-Анджелесе уведомил власти о его исчезновении.

В субботу один из местных жителей нашел машину Левина на "глухой", почти непроходимой дороге. Полиция сообщила, что автомобиль из-за неспособности проехать был припарковон у дороги. Погибший Мопс Левина был найден в транспортном средстве, а его тело находилось возле машины.

"Исходя из обстоятельств, существует высокая вероятность того, что останки принадлежат Чарльзу Левину", - отметили представители полиции.

В настоящее время идет медицинская экспертиза, которая идентифицирует останки.

Напомним, ранее сообщалось, что на 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс.