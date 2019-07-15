Труп известного актера нашли вместе с его собакой [ Редактировать ]
Останки 70-летнего голливудского актера Чарльза Левина, который пропал на прошлой неделе, а также его мопса нашли в Орегоне. Об этом пишет CNN.
Мужчина занимался переездом, когда пропал без вести на прошлой неделе. Сын Левина в Лос-Анджелесе уведомил власти о его исчезновении.
В субботу один из местных жителей нашел машину Левина на "глухой", почти непроходимой дороге. Полиция сообщила, что автомобиль из-за неспособности проехать был припарковон у дороги. Погибший Мопс Левина был найден в транспортном средстве, а его тело находилось возле машины.
"Исходя из обстоятельств, существует высокая вероятность того, что останки принадлежат Чарльзу Левину", - отметили представители полиции.
В настоящее время идет медицинская экспертиза, которая идентифицирует останки.
Напомним, ранее сообщалось, что на 34-м году жизни скончался актер из известного ситкома "Эта страна" Майкл Слеггс.
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