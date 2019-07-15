Мира в Украине можно достичь, сделав правильный выбор 21 июля. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик, посетив село Сергеевка Саратского района Одесской области. Встреча с народным избранником состоялась в Доме культуры. Местные жители в формате диалога общались с оппозиционером на тему предстоящих выборов, отношений Украины с РФ, работы парламента.

"Встреча лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" с руководством России - это важный шаг для налаживания диалога о мире. Долгое время между политиками Украины и России вообще не было диалога, и это очень мешало преодолеть противоречия и сблизить позиции сторон. Режим Порошенко не хотел поддерживать контакт с Россией ни на каком уровне. Новый президент копирует политику своего предшественника. Команда нашей политсилы выполняет сейчас работу власти. Мы единственная политическая сила, которой удалось наладить и поддерживать диалог с Россией. А это очень важно не только для мирного урегулирования, но и для преодоления вызовов для национальной экономики",- отметил Николай Скорик.

Оппозиционер добавил, что после серии встреч лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" сумели договориться о снижении стоимости российского газа, что позволит снизить тарифы для населения и обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона.

На встрече также присутствовали представители от 142 округа Одесской области Наталья Елькина и Василий Бабанский. Помимо этого, Николая Скорика пришел поблагодарить настоятель Свято-Покровского храма села Ярославка Саратского района, протоиерей ГеоргиЙ за поддержку, которую он оказывает Украинской православной церкви.

В рамках поездки Николай Скорик встретился с жителями города Татарбунары Одесской области.

"Этот парламент за пять лет ни дня не был самостоятельным органом власти. Народные избранники должны отстаивать интересы людей, а этот парламент был просто составной частью режима "войны и нищеты". Антинародный парламент все время нарушал Конституцию и ограничивал права граждан. Самое главное сейчас для избирателей - не повторить ошибку, совершенную в 2014 году. Тогда люди тоже голосовали за "новые лица" во власти, радовались смене политических поколений. В итоге, страна с трудом пережила пять лет правления воинственного, безответственного, коррумпированного и антинародного режима", - заявил парламентарий.

О программе партии, о ее задачах и целях рассказала Наталья Кожухаренко - представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 141 округу Одесской области.

Участники встречи выразили искреннюю благодарность команде "Оппозиционной платформы - За жизнь" за постоянное внимание, которое уделяют их региону, и пожелали победы на досрочных парламентских выборах.